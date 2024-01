Atalanta, Scamacca pesa sul bilancio: futuro incerto

Degli attaccanti dell'Atalanta, che ora con Touré salgono a sette (Pasalic, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere, Muriel, Scamacca), è proprio l'ultimo azzurro dell'elenco a pesare di più sul bilancio del club bergamasco. Ancor più di Leao: il dato era abbastanza prevedibile visto che è l’elemento con l’ingaggio più alto fra i nerazzurri (3,2 milioni netti, quindi 5,92 lordi) e ha un ammortamento di 6.396.250 euro per la stagione 2023/2024 per un totale di 12.316.250 euro. Dietro l’attaccante dell'Atalanta si piazzano Calhanoglu e Leao, quest’ultimo con un peso complessivo di 12.155.983 euro dovuti a 5.605.983 euro di ammortamento e 6.550.000 di stipendio lordo (5 milioni netti).



Nei primi trenta c’è anche il maliano El Bilal Touré, ancora in attesa del debutto ufficiale con la maglia nerazzurra. Prelevato l’estate scorsa dall’Almeria, incide per 7.276.250 per quanto concerne l’ammortamento del cartellino e 2.370.000 per quanto riguarda l’ingaggio lordo (1.500.000 netto), per un totale di 9.646.250 euro.



Non è un fattore da poco pensare che i due nerazzurri che incidono di più sulle casse siano anche stati per ora i meno incisivi nel reparto offensivo. Se Touré deve ancora debuttare e mostrare il suo valore, probabile un suo esordio proprio sabato al Gewiss Stadium con l'Udinese, Scamacca deve ritrovare fiducia e continuità. Pagato 25 milioni di euro più bonus al West Ham, l'azzurro è andato a segno con 6 gol, circoscritti però in 4 gare. Inoltre, è dal 30 novembre che non sigla più una rete, fornendo solo un assist nelle ultime 8 partite disputate. Un rapporto qualità-prezzo che inizia a pesare nei discorsi sul futuro, considerando che il club dovrà già investire nel riscatto di De Ketelaere, finora più costante sotto porta.