Un lunedì da protagonista per Gianluca Scamacca, che nella decima giornata di Serie A è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della sua Atalanta contro l'Empoli. L'attaccante classe '99 ha segnato due gol sotto gli occhi di Luciano Spalletti, in tribuna per studiare da vicino i giocatori in orbita Nazionale. E a rubare l'occhio al ct dell'Italia è stato proprio Scamacca, che con una doppietta - più una traversa - ha regalato i tre punti alla squadra di Gasperini.