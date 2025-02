Atalanta, Scamacca torna in campo con il Torino a sei mesi dall'infortunio

Getty Images

L'Atalanta si ferma in casa con il Torino, con il quarto pareggio nelle ultime sei giornate di campionato. Nella brutta serata dei nerazzurri, che possno recriminare anche per il rigore sbagliato da Mateo Retegui, c'è una buona notizia: il rientro in campo di Gianluca Scamacca.

L'attaccante, a 181 giorni dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è tornato in campo contro il Torino, subentrando all'85' al posto proprio di Retegui. Pochi minuti - 12 recupero compreso - che sono serviti per iniziare a mettere minuti delle gambe in vista di una seconda parte di stagione in cui l'Atalanta sarà impegnata anche in Champions League: il 12 e il 18 febbraio si giocheranno andata e ritorno del playoff con il Bruges.