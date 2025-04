Atalanta, Scamacca: "Torno a luglio e starò meglio di prima. Io con Retegui? Dipende..."

Calciomercato

Morde il frenoIl grave infortunio dell’agosto 2024 che l’ha messo ai box per questa stagione, insieme a quello accusato al rientro col Torino, sono ormai alle spalle e. L’attaccante dell’ha parlato a La Gazzetta dello Sport in un’intervista in cui ha ripercorso questa difficile annata e si è già proiettato a quella che verrà, quella del suo riscatto.Perché sul mio profilo Instagram ho scritto “? L’ho trovata in rete e mi piaceva. L’ho messa nel gennaio 2024, dovevo ancora decollare con l’Atalanta: più che fuoco c’erano chiacchiere, nelle difficoltà sei più attaccabile. Ma davvero. Io non ho bisogno di stimoli esterni: mi bastano i miei. Però ne aggiunsi altri. E quello che sto passando mi aiuterà ancora di più, per quando rientrerò”.

“Sì lo è, perchéMa è anche quello che mi ha messo davanti ad uno specchio, alla prova:E invece bastavano solo un po’ di equilibrio e di calma in più”.“Nessuno lo è, ognuno ha le sue strategie per farsi scivolare addosso le cose. La mia è ripetermi chel’anno scorso me lo sono detto ogni giorno fino a Dublino. È focalizzarmi su me stesso, i miei obiettivi, il mio lavoro che mi darà ragione. Perché so già che mi darà ragione. Non è questione di coraggio: ho solo preso una buca. E faccio il lavoro più bello del mondo”.

“La sfiga da sola non esiste. Feci tutto da solo: un, di quelli che in allenamento ripeti dieci volte, ma, anzi stavo una bomba.: dopo l’Europeo avevo fatto solo venti giorni di vacanza, non avevo sbollito una grande delusione, non ero ancora 'pulito'".“Non ero ancora pronto? È quello che dissero gli stupidi, ma tanto nel calcio è così: tutti dottori e tutti allenatori.: un contrasto con Ricci, alzo la gamba, vado a vuoto e sento 'tac'. Ho continuato perché mi sono detto: 'Magari capita una palla in area...'. Ma“Momenti di sconforto? Più di uno, già da agosto, perché: la Supercoppa europea, la Supercoppa italiana, la mia prima Champions che non vedevo e non vedo l’ora di giocare. Ma il peggiore è stato la sera della partita con il: quella che ho sofferto di più da guardare sul divano o: c’era un’atmosfera meravigliosa”.è sempre stata forte, mi ha accompagnato nel mio viaggio da quando ero piccolo: le devo tutto. Poi è arrivata, una donna forte perché io non sono facile da gestire. Non potevo trovare compagna migliore da avere al mio fianco. E infatti la sposo, il 4 giugno”.

“Non ho paura perché dipenderà solo da me: se rientri con la paura del trauma, hai perso solo tempo. Ma per come sto facendo le cose, magari ci metterò un mese di più, ma“Tempi di recupero per il secondo infortunio:Quando riprenderà la preparazione, a, ne saranno passati più di cinque: hai voglia...”.“Convocato? Quello dipenderà da come starò, se farò bene con l’Atalanta:

“La, l’esserein campo nell’aiutare la squadra a gestire i momenti della partita”.“Quanto torni? Come stai? Dai che stai bene, eh?”.: tutti i giorni. Potessi spingerli io... Ma sono molto, lo sono sempre stato: gli alti e bassi li hanno tutti, li abbiamo avuti anche l’anno scorso e i nostri si vedono di più perché siamo una squadra che va sempre a duemila.nonostante gli infortuni, le tante partite, e le difficoltà: sono convinto che mi accontenteranno”.

– “È, l’Atalanta è un ambiente speciale e qui, chi più e chi meno, le punte hanno sempre segnato tanto.qualunque allenatore li vorrebbe.. Dipenderà dalle partite. E da quello che si inventerà il mister...”.