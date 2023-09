Gianluca Scamacca, l'attaccante acquistato dall'Atalanta dal West Ham nel mercato estivo, vuole riprendersi la maglia azzurra. Il suo destino ruota attorno a due tecnici: da un lato mister Gasperini, che ha visto in lui qualità nascoste per ri-esplodere in Serie A dove è già andato a segno con una doppietta, dall'altro mister Spalletti che ha assoluto bisogno di qualità nel suo reparto d'attacco, che non è riuscito a segnare un gol in più della Macedonia del Nord.



L'ultima volta che Scamacca ha vestito la maglia dell'Italia è stato il 26 marzo 2023, prima del suo infortunio, alla sua undicesima presenza in azzurro. Se a settembre continuerà a segnare in campionato e in Europa League, per lui si apriranno le porte di una convocazione in Nazionale già ad ottobre.