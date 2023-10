Non una, ma due maglie da titolare: l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca è pronto a un ritorno in azzurro dal 1' contro l'Inghilterra ma anche con la squadra nerazzurra contro il Genoa, il 22 ottobre al Gewiss Stadium.



Dopo la partenza sprint con la doppietta ai danni del Monza, Scamacca ha subito un brusco pit-stop per l'infortunio e ora vuole riprendersi la scena a suon di gol, contro Inghilterra e Genoa. Con l'infortunio di Koopmeiners infatti mister Gasperini sta pensando di affidare l'area a lui, Pasalic e De Ketelaere.