Non è uno scambio impossibile, mettiamolo subito in chiaro: le condizioni ci sono-anche quelle economiche- e il numero 10 argentino esaudirebbe così il suo desiderio di rimanere di casa a Bergamo giocando in un top club italiano.



LAST MINUTE- E all'ambiente orobico non dispiacerebbe di certo trovare una via d'uscita per l'ormai ex capitano argentino in cambio del talentuoso nerazzurro di sponda milanese. Lo scambio di prestiti tra Inter e Atalanta per i due esuberi illustri, Christian Eriksen in cambio del Papu Gomez da qui fino al termine della stagione, secondo il Corriere della Sera Bergamo potrebbe realizzarsi all'ultimo minuto. La differenza netta dello stipendio tra i due esuberi illustri infatti dovrebbe essere colmata dall’Inter.



LE CIFRE- In mezzo ballano 5 milioni: 7,5 l'onorario stagionale del danese, 'solo' 2,5 quello dell’argentino. L’unica condizione accettabile per le casse e la dirigenza di Zingonia viene da sé: Eriksen vale 22 milioni di minusvalenza a bilancio, Gomez ha già l’accordo da dicembre con la controparte.