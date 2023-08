Vedersi arrivare 93 milioni in un colpo solo, 18 dal Nizza per un Boga ormai svalutato e ben 75 dallo United per il 2003 Højlund da 9 gol in Serie A, deve essere stato un triplo semaforo vedere per l’Atalanta. La società bergamasca, che non è abituata a chiudere il malloppo in cassaforte ma anzi a reinvestirlo continuamente per creare valore, non ci ha pensato un attimo. Una plusvalenza tira l’altra a Bergamo, anche se quest’anno il livello del calciomercato si è nettamente alzato. A Zingonia non si erano mai visti prima d’ora tanti movimenti tra luglio e agosto.



SUPER PLUSVALENZE - L’Højlund di turno c’è sempre stato, almeno dai tempi di Gasperini, artefice di tante plusvalenze da Bastoni a Kessie, Diallo e Kulusevski, ma nel 2023 si è andati oltre il ‘chiodo schiaccia chiodo’. Touré, peraltro acquisto record della storia nerazzurra (per ora) non è stata l'entrata sostitutiva, ma l’affare che ha dato avvio a una rivoluzione completa in attacco, il reparto preferito da mister Gasperini. Non è un caso: a giugno, questa volta più indeciso a rinnovare rispetto alle altre stagioni (finora c’è solo una stretta di mano), il tecnico era stato chiaro. In caso di partenza di Højlund, la 'conditio sine qua non' è l’arrivo di due o tre pedine ancora più forti ed esperte. Gli obiettivi, quest’anno, sono stati ben definiti alla partenza: con un attacco stellare sul piatto, Pasalic, Koopmeiners, De Ketelaere, Touré, Scamacca e Lookman, l’Atalanta punta a tornare in Champions. “Ci sarà un budget extra per il mercato, con l’Atalanta vogliamo vincere”, il co-chairman Stephen Pagliuca, a luglio, l’aveva detto.



ATTESA- Mancano solo i sì dei jolly offensivi, CDK tentato dal Fulham, Scamacca affezionato alla Champions. In realtà, la piazza bergamasca è un’occasione per entrambi, per tornare protagonisti in Serie A. Sotto l’egida di un tecnico specializzato a lanciare e rilanciare giovani talenti. In una macchina da gol come quella che l’Atalanta europea vuole tornare a essere dopo due anni sabbatici.



ZAPATA E MURIEL ADDIO - A questo punto, per Zapata e Muriel, non c’è più posto. Non solo in area, dove anche Miranchuk è alla ricerca di una destinazione, ma nelle casse nerazzurre, che ora dovranno coprire due stipendi che sfondano il tetto massimo del club bergamasco. Oltre 2 milioni di euro sia per Scamacca che per De Ketelaere, l’ingaggio massimo dei veterani nerazzurri. Un piccolo sacrificio che vale la posta in gioco: quasi allo stesso prezzo dei due colombiani 32enni e spesso infortunati, il Gasp avrà altri due rinforzi giovani e forti che sognano la Champions.