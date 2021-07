Restano aperti i sondaggi di Nizza e Marsiglia per Jeremie Boga, ala sinistra del Sassuolo finito nel mirino dell'Atalanta. Il giocatore preferirebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista dai bergamaschi in Champions League e la strategia attendista dell'entourage nerazzurro sembra dare i frutti sperati: stando a quanto raccolto dal Corriere di Bergamo, il prezzo per il ventiquattrenne ivoriano sarebbe sceso a 20 milioni dai 25 richiesti all'inizio del mercato.