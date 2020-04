Ci sono tre opzioni ad oggi, riguardo alle Coppe europee, se il campionato nazionale di Serie A non dovesse ripartire. E tutte e tre danno esiti diversi rispetto alle candidate per la prossima Champions 2020/2021. Qualcuno infatti vorrebbe che si tenesse conto della classifica della scorsa stagione, dato che a questa mancherebbero ancora 12-13 partite. In questo caso la Dea, arrivata terza lo scorso anno, entrerebbe di diritto in Champions.



Se invece la decisione dovesse spettare al consiglio federale della Figc, in Europa accederebbero le prime della classifica congelata di questa annata corrente: quindi, ancora una volta, in Champions andrebbero Atalanta, Juventus, Inter e la Lazio.



Ma esiste anche un'ultima possibilità, clamorosa, ovvero che a decidere sia l’Uefa, che guarderebbe solo il ranking. In Champions andrebbero quindi Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). E resterebbero fuori Inter e Atalanta, rispettivamente n.50 e 51, così come rivela Repubblica.