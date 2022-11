Non è da escludere, anzi, che l'Atalanta possa cambiare qualcosa tra gli esterni già nel prossimo calciomercato invernale. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'interesse della Juventus per il danese Joakim Maehle è tutt'altro che scemato: la valutazione economica della dirigenza bergamasca è importante, una base di almeno quindici milioni di euro più eventuali bonus. L'Atalanta, però, non vuole farsi trovare impreparata, sostituendo il numero 3 con Borna Sosa dello Stoccarda, che piace - e tanto - anche all'Inter.