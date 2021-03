Questa mattina il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta a Zingonia con Zapata, Muriel, Gollini e i pochi rimasti a casa dagli impegni con le rispettive nazionali. Vista l'assenza di ben dodici giocatori, l'allenamento è stato integrato dai ragazzi della Primavera.



Come riporta Atalanta.it, nerazzurri torneranno ad allenarsi domani, venerdì 26 marzo, con un’altra seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, per prepararsi al match prepasquale in programma sabato 3 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Udinese.