L’ex attaccante di Atalanta e Genoa Sasa Bjelanovic mette in guardia la squadra bergamasca sulla partita di domani contro l'ex di mister Gian Piero Gasperini (fischio d'inizio al Gewiss Stadium alle 18). “L’Atalanta può raggiungere la finale di Coppa Italia, ma giocando ogni tre giorni la stanchezza potrebbe essere un problema. Come il contropiede del Genoa“, svela il doppio ex a L’Eco di Bergamo, “di là ci sono giocatori interessanti come Zappacosta e Shomodurov“.



MISTER GASP- “Anche ai tempi aveva una mentalità da big, una grande organizzazione. Con Gasperini la squadra è cresciuta in mentalità. I giocatori si riconoscono in lui e in ciò che fanno: li valorizza, si sentono invincibili. Muriel trova facilmente il gol, Zapata fa tanto lavoro sporco, Hateboer e Gosens corrono e segnano”.



PASALIC E SUTALO- “Mario Pasalic ha i tempi per gli inserimenti e vede la porta, mentre Bosko Sutalo ha dovuto adattarsi al gioco di Gasperini e necessita di continuità”.



ATALANTA DA COPPA- “Per l’Atalanta il quarto posto vale come uno scudetto: anche con impegni ogni tre giorni, se la gioca contro chiunque e ha una forma da finale di Coppa Italia. Per la Champions contro il Real Madrid conteranno le condizioni delle due squadre”.