L'ex allenatore e oggi opinionista Fabio Capello è intervenuto sulle frequenze di Radio Uno per parlare di mercato e, in particolare, della partenza ormai a stretto giro del capitano argentino dell'Atalanta Papu Gomez: "Dove vedrei Gomez? In tutte le squadre fa la differenza: ha visione di gioco e qualità tecnica. Giocatori come lui ce ne sono pochi, gioca anche nella Nazionale argentina. È un peccato che sia andata in questo modo. Lui avrà voglia di rivincita e farà bene ovunque andrà”.



ROSA TROPPO CORTA- "Può essere l’anno dell’Atalanta? Mi piace tantissimo, con un grande allenatore che ha preso decisioni importanti d’accordo con la società. Quando i giocatori capiscono che dietro l’allenatore c’è la società respirano un’altra aria. Dobbiamo fare in conti con l’Atalanta ma la rosa non è ampia per reggere sia campionato che Champions League”.