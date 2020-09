L’ex difensore dell’Atalanta Massimo Carrera analizza il colpo di mercato della società orobica Aleksey Miranchuk, sua vecchia conoscenza: “Lo ricordo da avversario, nel derby di Mosca. Io allo Spartak, lui alla Lokomotiv: la Supercoppa del 2017 l'abbiamo vinta proprio contro di loro. Ha qualità tecniche e fisiche, segna, fa assist. Lo considero un buon acquisto", svela a L’Eco di Bergamo.



ABITUATO A GRANDI PALCOSCENICI- “È un mancino duttile. Alcune volte giocava trequartista, altre esterno nell'attacco a tre. Molto dipenderà da Gasperini, ma il ragazzo ha le carte in regola per farsi valere anche in Italia. Non ha mai giocato fuori dalla Russia? Vero, ma penso che ciò non sia un problema. Parliamo comunque di un calciatore già nel giro della nazionale russa. È abituato a certi palcoscenici".