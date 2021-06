Scelte economiche più importanti dei progetti tecnici? Per alcuni calciatori, nonostante la crisi scatenata dalla pandemia, sì e la risposta al quesito scatena polemiche ancora prima del fischio d'inizio del mercato. Alle scelte e agli addii di Donnarumma e Calhanoglu si contrappongono- come sottolineato anche da Fulvio Collovati sulla Gazzetta dello Sport-i giocatori dell'Atalanta, lontani anni luce da stipendi folli in una società con budget limitati, ma che sanno giocare a calcio, e anche bene: "Il caso Atalanta dimostra che si può fare strada anche senza stipendi folli”. Un esempio per le altre società e i loro giocatori.