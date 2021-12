L'ex tecnico dell'Atalanta Delio Rossi non ha dubbi su quale sia la ricetta vincente dei nerazzurri in campionato e in Europa: "Tanto di cappello per quello che l'Atalanta sta facendo, per un ambiente piccolo non è facile, la Dea è la squadra italiana più europea, ecco perché vanno spesso più avanti rispetto ad altre più blasonate", svela a Stadio Aperto.



FATTORE GASP- "L'Atalanta è certamente tra le candidate per lo scudetto. Gasperini il miglior allenatore italiano? Il miglior allenatore è colui che ottiene il massimo in base al materiale che ha a disposizione e in questi anni Gasperini ha dimostrato di essere il migliore".