"Il cambio tecnico potrebbe essere un vantaggio per l'Atalanta. Il Napoli, con Mazzarri, affronterà sfide significative, specialmente con poco tempo per adattarsi al nuovo stile dopo Garcia": a parlare è German Denis, il doppio ex dello scontro diretto che animerà il Gewiss Stadium sabato alle 18.



NAPOLI- "Nonostante il ritardo, il Napoli potrebbe ancora competere per lo scudetto. Ma con Osimhen via per la Coppa d’Africa e altri cambiamenti, sarà difficile raggiungere Inter e Juventus entro Natale", rivela El Tanque a L'Eco di Bergamo.



JUVE- "La Juventus, sebbene non sempre spettacolare, continua a vincere. Allegri sta apportando cambiamenti discreti, optando per un gioco più diretto e meno basato sul possesso palla."