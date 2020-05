Alessandro Diamanti, centrocampista del Western United FC, nel giorno del suo trentasettesimo compleanno, ha svelato a Sky Sport alcuni retroscena della sua esperienza-breve ma intensa- a Bergamo con la maglia nerazzurra: "Non mi scorderò mai le prime parole di Antonio Percassi negli spogliatoi. Di presidenti ne ho sentiti parlare tanti. Ma quando quella volta finì Percassi io volevo applaudire. Mi dava una carica incredibile".



UN PAPU PER AMICO- "Essere al posto di Papu Gomez? No, lui sta benissimo lì dov’è. Oggi non sono sorpreso che l’Atalanta sia così in alto: un ambiente davvero caldo, in cui sono stato amatissimo per il poco che ci sono stato".