Il difensore albanese dell'Atalanta Berat Djimsiti, pronto a tornare titolare a Empoli dopo la frattura del perone, svela un aneddoto di mercato, passato e futuro: "Avremmo affrontato il pensiero se fosse arrivata l'offerta a cui non puoi dire no, ma non è arrivata. Io sono felice qui, ma sarebbe una bugia se dicessi che non penso che possa succedere qualcosa in futuro", rivela nell'intervista a L'Eco di Bergamo.