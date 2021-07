Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha svelato alcune sensazioni a meno di un mese dal fischio d'inizio del nuovo campionato: "Sono carico come tutti gli altri anni e Gasperini anche di più: stiamo lavorando duro da subito e ci sono tanti giovani interessanti che vogliono mettersi in mostra".



FINALE PERSA- "La finale di Coppa Italia contro la Juventus è una ferita ancora aperta. Ci sono rimasto malissimo: ok il terzo posto in campionato, ma questo gruppo meritava e merita un trofeo. Oggi ho un po’ smaltito la delusione, ci aspetta un’altra stagione per fare di meglio. Il nostro obiettivo? Non mi piace dirlo prima. Preferisco pensare di partita in partita e andare in campo per vincere sempre e poi si vede. Chiaro che si parte sempre per migliorare quanto fatto l’anno prima“.