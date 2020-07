L'ex commissario tecnico della Francia Raymond Domenech non crede ad un passaggio del turno dell'Atalanta in Champions League contro il Psg e lo rende noto sul suo profilo Twitter: "Non vedo come questa squadra dell’Atalanta possa preoccupare il PSG. È troppo debole in fase difensiva", ha scritto l'ex ct dopo aver guardato attentamente la gara contro il Verona. A rispondergli è direttamente il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che nel post partita di Verona gli ha dato ragione: "Ha ragione, ma speriamo di smentirlo".