"Sto lavorando per aitare sempre di più la squadra, anche offensivamente. Posso diventare un po' più presente là davanti". Parla così il brasiliano dell'Atalanta,, ai microfono di Sport Mediaset: "Dove ti mi ha migliorato Gasperini e in cosa posso ancora migliorare? Tatticamente e anche difensivamente come contrasti. Poi come detto posso migliorare in avanti, ho tante partite per andare ancora più forte"."Sempre uno stimolo in più, abbiamo fatto bene nell'ultima stagione e vogliamo fare ancora meglio quest'anno""Abbiamo giocato tre partite, è troppo presto per dirlo, noi dobbiamo fare bene partita dopo partita"."E' sempre un sogno conquistare qualcosa, ma ripeto, pensiamo a vincere le gare che è la cosa più importante"."Sono bravi, quando arrivano giocatori così la squadra diventa più importante. Abbiamo anche Muriel che ha dimostrato di essere un grande giocatore. Avere più situazioni da sfruttare ci permette di alzare il livello della squadra"."Io ci credo sempre e lavoro sempre per salire di livello. La Nazionale è un sogno di tutti i calciatori. Io lavoro sempre uguale, forte, senza fretta e aspetto"."Andrò sempre forte, in ogni partita. Questo hanno visto e questo farò per diventare ancora più forte".