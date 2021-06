David Endt, team manager dell’Ajax dal 1997 al 2013, a Tuttosport rivela le doti di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese nel mirino della Dea, con cui ha già trovato un accordo: “Sa essere al momento giusto nel posto giusto, è un giocatore atipico. Più dinamico che esplosivo, non corre spesso in avanti come Marten de Roon, ma si fa trovare nel cuore del gioco arrivando al tiro quando meno te l’aspetti".



UN DURO COLPO- “L’Atalanta ormai conosce Koopmeiners da tempo, è tatticamente eccezionale e adattissimo al calcio italiano. Per i tifosi dell’Az Alkmaar, una realtà che cresce molto i giovani come i nerazzurri, sarà un duro colpo, ma sono rassegnati a perderlo. Peccato per gli Europei da spettatore, forse un premio alla stagione del club”.