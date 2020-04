L'attaccante del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini, sbocciato nell'Atalanta, adesso è conteso tra i rossoblù e la Juventus, che ne ha colto tutte le potenzialità e si è riservata una prelazione per riacquistarlo. Quelle potenzialità che, secondo il giornalista Vittorio Feltri, non avrebbe compreso subito la squadra di Gasperini, togliendolo dalla rosa. Ecco le sue parole nel 'Punto' su TuttoSport: "L'Atalanta di Gian Piero Gasperini per una volta non ci ha azzeccato. Orsolini è un calciatore moderno e anche antico [...] Ma là davanti c'erano già Josip Ilicic e Papu Gomez, in quel momento di crescita e quindi di alti e bassi non poteva neanche giocarsela".



BARROW -"Curioso che oggi entrambi i cursori di fascia rossoblù, dall'altra parte c'è il bambino Musa Barrow, provengano dai prati della Dea... ".