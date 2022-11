L'ex portiere dell’Atalanta Fabrizio Ferron a TuttoSport svela il futuro luminoso che attende l'estremo difensore nerazzurro Marco Carnesecchi, corteggiato in estate dalla Lazio: "Pronto per una big? Assolutamente sì, ha fatto la Serie B, gioca in Serie A, nell’Under 21 per cui ha anche esperienzìa internazionale, è pronto per il grande salto di qualità”.



CARATTERISTICHE- “Molto reattivo tra i pali, ciò che mi lasciò di stucco però è la sua incredibile capacità di affrontare l’attaccante nell’uno contro uno, sapendo coprire la porta in maniera impeccabile. Una qualità che in pochi hanno in maniera così naturale. La serietà e l’organizzazione del settore giovanile atalantino non le scopro certo io. Se contiamo quanti dalle giovanili dell’Atalanta sono poi arrivati in A vediamo che il numero è importante”.