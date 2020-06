Paulo Fonseca, tecnico della Roma, lancia la sfida Champions all'Atalanta, che in caso di vittoria contro il Sassuolo nel recupero del 21 giugno alle 19.30, salirebbe a +6 dalla Roma, con un virtuale +7 sul 4° posto Champions grazie al vantaggio negli scontri diretti. L'allenatore dei giallorossi però non ci sta e al canale ufficiale della Roma dichiara: “Vogliamo entrare in Champions, anche se sappiamo che è una missione molto difficile".



PIU' FORTI- "I nostri avversari sono avanti a noi in classifica e sono molto forti. Non c’è tanto tempo per recuperare, ma ci proveremo, una partita alla volta. Una cosa è certa: saremo una squadra più forte rispetto a quella prima dello stop, faremo vedere cosa può essere davvero la Roma in futuro".



4° POSTO- "In questo periodo siamo riusciti a lavorare su diversi concetti e i calciatori si sono allenati sempre bene. Sono tutti motivati. Sarà difficile conquistare il quarto posto, ma vogliamo dimostrare davvero chi siamo”.