Se non è un'investitura ufficiale poco ci manca.



Le parole rilasciate da Gian Piero Gasperini alla Gazzetta dello Sport riguardo al collega, e prossimo avversario in campionato, Alberto Gilardino sono poche ma davvero molto significative.



Nel commentare il percorso professionale del suo ex giocatore, il tecnico dell'Atalanta si è espresso così sull'attuale allenatore del Genoa: "Mi ha sorpreso il Gila che ha compiuto un’impresa in B e si sta confermando in A. Ha costruito un Genoa di grande spirito ed efficacia. Io non saprei farlo giocare così…".