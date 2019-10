Non manca mai di sottolineare il suo amore per l'Atalanta e Bergamo, Alejandro il Papu Gomez in un'intervista concessa a ESPN per la rubrica ​Hablemos de Futbol il talento argentino ha toccato vari temi tra i quali la sua permanenza a Bergamo: "Sono qui da 5 anni e da 3 sono capitano della Dea. La squadra e la società sono cresciute molto. Non so se mi ritirerò qui, però difficilmente mi vedo da altre parti. Certamente continuerò a vivere qui anche a fine carriera".

Poi un affondo su Diego el Cholo Simeone, suo allenatore al Catania: "Gli devo molto, mi ha insegnato tanto. Giocavo da esterno ma ero molto lento a rientrare: mi lamentai con lui perché tornare a difendere mi stancava ma aveva ragione lui. Solo su una cosa si è sbagliato: sosteneva che avrei potuto giocare solo in quella posizione. Ho dimostrato che non è così".