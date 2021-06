L'ex attaccante campione del mondo a Spagna '82 Ciccio Graziani ha parlato a L’Eco di Bergamo di Pessina e dell'Atalanta: “Mi ha sorpreso. Quando l’Atalanta si è privata di Gómez io ero convinto che avrebbe pagato dazio. Invece Gasperini ha trovato l’assetto giusto, inserendo proprio Pessina, che ha convinto Mancini a convocarlo. Ora sta bruciando le tappe…”



TANTI NERAZZURRI A EURO 2020- “Questa situazione merita una riflessione. Ora c’è Gosens in prima pagina, ma in un po’ tutte le nazionali troviamo l’atalantino di turno, da Malinovskyi a Freuler a de Roon”.



SCUDETTO-“L’Atalanta viene da tre terzi posti consecutivi. Come organizzazione societaria, molte dovrebbero prendere esempio. Se resta così ci sta che lotti davvero per lo Scudetto”.