L'ex tecnico dell'Atalanta Francesco Guidolin parla dell'avventura europea della squadra bergamasca, che adesso agli ottavi dovrà affrontare il Valencia, e dà il suo pronostico a L'Eco di Bergamo: "Premettiamo che in Europa non c'è proprio nulla di facile. Penso al preliminare dell'anno scorso col Copenaghen, che mi ricordò un preliminare di Europa League della mia Udinese, con lo Slovan Liberec: avremmo dovuto vincere 15-1, ma sprecammo troppo e perdemmo. Non c'è nulla di scontato, ma col Valencia ce la si può giocare: meglio gli spagnoli del Liverpool, premesso che l'Atalanta può rendere la vita dura a chiunque".



SERIE A- "Visto come sta giocando, può ancora arrivare tra le prime quattro in campionato. Ma per arrivarci dovrà mettere alle spalle Roma, Napoli e Milan, che possono inanellare serie positive importanti: non sarà facile".