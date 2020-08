Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini non guarderà la partita dell'Atalanta da Lisbona ma dalla Grecia, perché solo un italiano candidato all'azzurro sarà impegnato contro i francesi del Psg: Mattia Caldara. Grazie però all'aggressività del gioco della squadra di mister Gasperini, secondo Mancini la Dea ha la possibilità di passare il turno: "(...) Il Psg ha perso Cavani, non avrà Di Maria, Verratti e Mbappé sono più che in dubbio. Il loro campionato si è interrotto a marzo. Ma, a prescindere da questo, l’Atalanta ha tutto per giocarsi il quarto di finale con fiducia", ha svelato il c.t. a La Gazzetta dello Sport.



ATLETICO MADRID- "L'Atletico Madrid è una squadra tosta, esperta, matura. Per le caratteristiche dell’Atalanta, io dico che sarebbe stato meglio il Barcellona. Ma, periodicamente, la Champions propone una sorpresa: potrebbe essere proprio l’Atalanta".



COME IL VALENCIA DEL 2000- "(...) L'Atalanta come la mia Samp? Noi avevamo già vinto lo scudetto, la Coppa Coppe e qualche altro trofeo. Eravamo da anni al vertice. Il riferimento dell’Atalanta può essere il Valencia di Cuperche esattamente 20 anni fa, nel 2000, arrivò a sorpresa in finale di Champions nell’anno del terzo posto in campionato. Anche l’Atalanta è arrivata terza... Poi il Valencia tornò in finale, vinse lo scudetto e aprì un ciclo. Può farlo anche Gasperini che gioca con l’aggressività e l’intensità di Cuper".