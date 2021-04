L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, al termine della gara persa per 2-3 contro l'Atalanta nonostante la rimonta viola nella ripresa, ha svelato al canale ufficiale Acffiorentina.com: "C'è rammarico, perdere così fa male. Il mister ci ha chiesto di rimanere in partita, appena l'Atalanta faceva gol c'era modo di ribaltare tutto. Siamo soddisfatti della nostra prestazione, dobbiamo pensare alla prossima partita e cancellare tutto".



VLAHOVIC- "Il nostro spirito è come sempre affrontare gara dopo gara. Dobbiamo essere concentrati sui prossimi match che saranno decisivi, già contro il Sassuolo. Quando sono in campo cerco di dare una mano alla squadra. Siamo una squadra, se Dusan Vlahovic è messo meglio di me gliela passo".