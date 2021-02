Passano i giorni e si avvicina l'ottavo di finale tra Atalanta e Real Madrid. Tra i 'blancos' sono da registrare alcune dichiarazioni del centrocampista Toni Kroos: "Se vogliamo avere ancora delle ambizioni, non possiamo più permetterci di perder terreno. Dopo tre vittorie siamo tutti un po' più tranquilli. Adesso torneremo a giocare in Champions - ha spiegato, durante il podcast 'Einfach Bad Luppen' - e sappiamo quanto sia facile far tornare i pensieri negativi con qualche risultato in meno. Per questo spero che questo ciclo di partite finisca in fretta e ci aiuti ad affrontare con fiducia le prossime settimane".