Stefano Sem, agente del talento già acquistato dalla Juve Dejan Kulusevski, svela nella diretta Instagram con la pagina Ilbellodelcalcio il retroscena sull'arrivo nel vivaio dell'Atalanta del giocatore svedese: "L'ho visto giocare in un torneo nel 2014. In quel momento lui giocava in una delle Accademie più grandi in Europa, prima avevo adocchiato un suo compagno di squadra che ora si trova al Groningen in prestito dallo Swansea: Asoro".



UN'ALTRA ATALANTA- "Poi qualche giorno dopo ho visto lui che era molto giovane, aveva 13 anni forse. Gli ho detto che ci saremmo risentiti l'anno successivo. Così fu, e lo portammo all'Atalanta. Non è stato il club che ha scelto Kulusevski,ma viceversa. Credo che la scelta del club sia fondamentale, l'Atalanta del 2015-16 non era quella di oggi".