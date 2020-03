L’ex portiere dell’Atalanta Massimo Taibi, tra i pali della squadra nerazzurra dal 2001 al 2005 in 138 presenze, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il debutto in Champions del secondo portiere nerazzurro Marco Sportiello nel ritorno degli ottavi di finale contro il Valencia: “In questi casi rispondere “presente” è durissima: parliamo degli ottavi di finale del torneo più importante d’Europa… Complimenti a Sportiello: ho visto la sfida contro il Valencia, prova ottima. È un portiere di alto livello, che può tranquillamente fare il titolare in Serie A: l’Atalanta non è più una provinciale, capisco che mister e società abbiano deciso di avere uno così forte come eventuale dodicesimo”.



SUPER GOLLINI- Ma parole al miele l'ex estremo difensore della Dea le ha riservate anche per il titolare tra i pali, Pierluigi Gollini, alle prese con la lussazione al mignolo della mano sinistra: “Sta disputando una stagione veramente importante, spessissimo ha fatto la differenza, come nel 2018-2019. Sta crescendo tecnicamente e caratterialmente, questo non mi sorprende: non lo conosco personalmente, tuttavia chiunque me lo descrive come un professionista esemplare. Essere portiere dell’Atalanta vuol dire godersi da dietro lo spettacolo di una squadra super offensiva, che però concede qualcosa: così Gollini e Sportiello si ritrovano spesso a fare i miracoli. Le parate vanno “pesate”: dipendono dalla difficoltà, dal momento e dal risultato. Ed entrambi, in questo senso, stanno andando”.