L'esterno serbo del Verona Darko Lazović, che domenica nel lunch match della ventottesima giornata affronterà l'Atalanta dell'ex compagno Matteo Pessina, ha svelato a L'Arena come si sta preparando al match: "Ora sto meglio. Prima l’infortunio e poi il Covid contratto in nazionale. Tutto passato. Ora mi sono ripreso bene, dai…”.



PESSINA- “Sì, sono felice di incontrarlo di nuovo. Ha fatto una stagione stupenda e tutto quello che ha ottenuto è meritato. È un tipo tosto che ha reagito alla grandissima all’infortunio subito a Genova nell’ultima partita della scorsa stagione. Mi auguro che mister Mancini lo convochi per le finali dell’Europeo, se lo merita. Differenze con Barak? Non lo so, entrambi sono grandi professionisti. Forse Toni è più tecnico di Pes, che però ha altre qualità. Tutti e due sono mancini e giocano nella stessa posizione. E poi, sanno dove posizionarsi in campo e corrono tantissimo”.



ELIMINATI DALLA CHAMPIONS- “Troppo Real per loro, avevo visto tutto l’incontro dell’andata e invece il ritorno ho visto solo mezz’ora. Per me l’Atalanta poteva avere una chance se loro non avessero recuperato tutti i giocatori più forti ma così non è stato. Troppo divario tra le due squadre, stiamo parlando del Real Madrid che resta tra le favorite per la vittoria finale”.