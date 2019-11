Difficilissimo ma non impossibile per l'Atalanta rimanere in Champions League e passare il girone l'11 dicembre, eppure molti ex giocatori nerazzurri stanno già pensando già a bissare la partecipazione.



ANCORA CHAMPIONS- L’ex centrocampista mancino nerazzurro Andrea Lazzari, che ha giocato anche nell'Udinese, nel Bologna, nel Cagliari e nella Fiorentina, spiega a Radio Bruno perché secondo lui l'Atalanta potrà chiudere al terzo posto anche la stagione 2020: “Lo scorso anno aveva l’Europa League, c’è stato un attimo di calo e poi si è ripresa alla grande. Avendo esperienza dello scorso campionato, quest’anno può sicuramente lottare per tornare in Champions League e stare nelle parti alte della classifica”.