Marcello Lippi, ct dell'Italia campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore, tra le altre, dell'Atalanta, alla Gazzetta dello Sport dice quel che pensa sulla squadra bergamasca prossima ad affrontare la sua prima partita in Champions League della storia, il 18 settembre a Zagabria.



"Mi sembra rafforzata", esordisce il tecnico in ritiro a Guangzhou con la sua Cina per preparare la gara di martedì contro le Maldive per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Ma c'è un 'ma' per l'esperto Lippi perché una competizione europea può sì caricare la squadra, ma può anche toglierle energie preziose per il campionato di Serie A contemporaneo: "​Ma qualsiasi rischio comporti la Champions, l'Atalanta deve correrlo. È meraviglioso che sia in Champions". Dopo il via libera di Lippi, la Dea è ancora più pronta.