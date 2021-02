e poi opinionista, fa chiarezza a L'Eco di Bergamo sull'episodio incriminante che avrebbe compromesso la gara dell'Atalanta contro il Real Madrid: il rosso diretto a Remo Freuler dopo il fallo su Mendy. "spiega l'ex fischietto al quotidiano locale."C'è la distanza tra il punto in cui è stato commesso il fallo e la porta, c'è il possesso del pallone da parte di Mendy e c'è la posizione dei difendenti, troppo lontana, perché nessuno degli altri giocatori dell'Atalanta avrebbe avuto la possibilità di intervenire. A mio parere,però è un'interpretazione personale. Considerarlo un errore tout court è sbagliato, ma è a mio parerealtrimenti si eccede nel colpevolizzare un episodio che rimane dubbio"."(...). È una valutazione soggettiva. Già il fatto che ci siano ipotesi, tesi e opinioni differenti, ci fa capire il motivo per cui il Var non poteva intervenire:"(...)., ma dell'accentuazione di una caduta".