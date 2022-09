Vincenzo Montella, oggi allenatore dell’Adana, a La Gazzetta dello Sport ha commentato l'inizio di stagione del calcio italiano, soffermandosi anche sull'Atalanta: "Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. Il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L’Atalanta darà fastidio a tutti e alla Roma c’è un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001″.