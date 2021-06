Puntare sui giovani e sui giocatori meritevoli, anche se non appartenenti alle big: Lulù Oliveira, ex attaccante brasiliano naturalizzato belga, tra le altre, di Cagliari, Firenze, Bologna, Como e Catania, applaude le scelte fatte dal ct Mancini a Euro2020. “L’Italia è sempre l’Italia, sta confermando quello di buono che fatto in questi tre anni con Roberto Mancini", svela a La Gazzetta dello Sport.



MAI GIOCATORI DELL'ATALANTA- "Il ct ha dato la spinta, deve aver detto loro qualcosa che sta funzionando ed è scattato qualcosa in testa. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale c’è voglia di riscatto. Mancini ha puntato sui giovani, come si è fatto in questi anni in Belgio, mai prima si chiamavano in nazionale giocatori del Sassuolo o dell’Atalanta. L’Italia può arrivare in finale“.