L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli pronostica una finale di Champions League tutta tricolore per sabato 29 agosto: “Una finale Juventus-Atalanta sarebbe il sogno di qualsiasi italiano, ma Bayern Monaco, Manchester City e Psg sono le più accreditate alla vittoria finale".



Tornando poi sulla vittoria della Coppa del 1996 in cui risultò decisivo ricorda a Tuttosport: "Avere fame e crederci? Sono armi fondamentali senza le quali non arrivi alla Coppa. Noi quell’anno non sacrificammo il campionato, ma in Champions avevamo una marcia in più, lì abbiamo riversato tutte le nostre energie. Eravamo grandi uomini prima che giocatori, e quella Champions l’abbiamo voluta a tutti i costi”.