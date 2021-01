L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha esaltato le caratteristiche del nuovo acquisto inglese Amad Diallo, che il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avrebbe voluto trattenere a Bergamo: “Abbiamo appena preso un ragazzino dell’Atalanta e speriamo possa fare bene. Se lo vedete giocare o parlate con chi l’ha comprato, potenzialmente parliamo di un calciatore di livello mondiale", ha spiegato al podcast Rio Ferdinand Presents FIVE.



COME RONALDO- "Il pensiero del Manchester United è di essersi assicurati una gemma nascosta. Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma nessuno conosceva Cristiano quando lo abbiamo comprato, escludendo la gente in Portogallo. La storia di Diallo è molto simile e vedendolo in campo e sentendo come parlano di lui, può diventare uno dei migliori al mondo se decide di lavorare seriamente“.