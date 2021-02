Il difensore dell'Atalanta Cristian Romero, ieri sera alle prese con Isco e Mariano Diaz, ha svelato ai microfoni ufficiali della società (Atalanta.it): "In realtà non ho ancora rivisto la giocata che ha portato il rosso a Freuler, dentro il campo comunque ero vicino e penso che non c’era. E se non c’era è brutto rovinare una partita così perché con un uomo in meno la partita è stata dura".



IN SPAGNA PER VINCERE- "Ancora però è tutto aperto, dobbiamo credere in noi e andare là con questa mentalità di oggi, ci siamo trovati con questo gol ma siamo convinti di aver fatto una bella prestazione. In 10 abbiamo tenuto fino alla fine bene, hanno fatto un gol perché questo (Mendy, ndr) è un grandissimo giocatore che lo può fare, può riaprire una partita così, ma noi crediamo in noi, è ancora tutto aperto, andremo là per dare tutto e speriamo di vincere”.