Fausto Salsano, assistente del ct Roberto Mancini, svela una divertente curiosità che riguarda il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, dopo aver svelato l'avversaria più temuta dagli azzurri a Euro2020: “La partita più difficile? Con la Spagna. Ne abbiamo parlato per giorni, l’alternativa era schierarsi col 3-5-2, ma avremmo rischiato di non vedere mai la palla”.



PESSINA-NAPOLETANO- “Il gruppo napoletano ha creato quello della Nazionale, hanno fatto da traino. Basti pensare che Pessina ormai risponde in napoletano a tutti. De Rossi? Fantastico, è entrato in punta di piedi e si è messo molto a disposizione”