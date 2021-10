ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellaLa prima domanda non arriva, è il coach dei Red Devils a prendere la parola: "Io sono soddisfatto di Rashford per quello che fa dentro e fuori dal campo, forse mi avete capito male. Lui in questo momento si può concentrare sul pallone, nel senso che può allenarsi senza avere male alla caviglia"."Ogni squadra può attraversare un periodo difficile.È già successo prima, con calma ne siamo venuti fuori. Lo staff è fantastico, meglio di così non esiste, non c'è uno staff migliore. È gente che tiene al Manchester United. Attraversiamo tutti momenti difficili. Ne abbiamo parlato in quanto squadra."Abbiamo rivisto la partita, riorganizzato le idee. Poi si va avanti molto velocemente,, una squadra diversa, una competizione differente. In questo momento prepariamo l'Atalanta., abbiamo cercato di migliorare"."Siamo in undici in campo, tutti quanti hanno ruoli diversi. Noi mettiamo in campo una squadra che per noi è capace di vincere la partita. Non abbiamo vinto contro il Leicester, è normale."Non siamo tanto felici in questo momento, ma abbiamo grande voglia e determinazione in questo momento.C'è una ottima squadra davanti come l'Atalanta"."Abbiamo fatto una buona progressione in questi anni, noi vogliamo migliorare ulteriormente, ci sono giocatori che hanno alzato le aspettative. Sono tutti nella stessa posizione, nella stessa barca.Siamo usciti più forti come individui e squadra"."Non mi toccano nemmeno queste affermazioni. Non sapevo di questi commenti, però giochiamo contro Liverpool e come ex, Jamie Carragher stuzzica un po'. Ho i miei valori, il mio modo di allenare, credo in me stesso. L'importante è che lo faccia anche il club"."Prima di tutto, devo dire. Il loro mondo, lo stile. Il modo in cui fanno crescere i calciatori,ha idee chiare, sa come far giocare la sua squadra. Noi abbiamo presoe lo stavamo guardando molto. C'è una filosofia all'attacco. Non sarebbe giusto citare un solo giocatore. Però ci sono ottime individualità"."Lui si è allenato la prima volta venerdì,un allenamento differenziato. Si allena con la prima squadra, giocherà qualche gara con gli Under23, lo sviluppo è quello che pensavamo noi.