Lo storico capitano dell'Atalanta Glenn Peter Stromberg, alla guida della formazione nerazzurra per 8 anni dal 1984 al 1992, a La Gazzetta dello Sport parla del match di Champions di stasera tra due formazioni che conosce molto bene, la sua Dea e il vicino di casa danese (lui è svedese...) Midtjylland: "Sono i nostri vicini... Calcisticamente si considerano più tecnici, europei,noi saremmo più “rustici”, forse più forti fisicamente, più abituati di loro ai campi innevati, tanto che in inverno passavamo dei periodi in Danimarca per allenarci. Ma alla fine sono leggende: parlano i risultati. E il Midtjylland è una squadra molto tosta e con la testa “libera”: per loro quello che viene viene e credo considerino “questa” la partita da vincere".



MCH ARENA- "Per l'Atalanta, tecnicamente superiore, più il campo è in buone condizioni e meglio è. Ma veniamo da giorni non piovosi".



OBIETTIVO ATALANTA- "Presto per fare previsioni. A parte Napoli, li ho visti motivatie in grado di fare gol in qualunque momento. Per questa gara hanno un vantaggio: sanno che in Champions vale il “mai dire mai”. Dunque che non c’è da fidarsi di nessuno: neanche del Midtjylland".