L'Ajax attende la Roma, nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra olandese è 'retrocessa' dalla Champions League, sconfitta - ed eliminata - dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini. E proprio sui nerazzurri si sofferma il tecnico biancorosso, Erik ten Hag: "Mi aspetto una grande gara, ma contro le italiane non si sa mai. L'Atalanta ha giocato molto all'italiana quando è venuta da noi ed è riuscita a batterci - spiega - In Italia dal mio punto di vista ci sono squadre di classe mondiale... anche quando abbiamo giocato a Bergamo abbiamo fatto comunque una grande gara. In passato, in Champions, abbiamo eliminato la Juventus. Ma adesso ci aspetta un'altra partita, siamo pronti a tutto".