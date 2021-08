Veterano e capitano dell’Atalanta, il centrale italo-brasiliano Rafael Toloi è tornato a Zingonia da vincitore di Euro2020 alla sua prima esperienza in Azzurro. Un doppio sogno coronato dal quasi trentunenne, che si prepara a realizzarne altri alla sua settima stagione alla Dea: “L’Europeo è stato tutto molto bello. Ho lavorato assieme a un gruppo fantastico, vivendo ogni allenamento e ogni momento assieme al massimo. E’ stato bello fare parte di un gruppo molto forte. E’ davvero difficile trovare le parole”, ha svelato ai canali della società.



VACANZA IN BRASILE- “E’ stato bello anche tornare a casa dai miei genitori in Brasile. Tutto questo mi ha dato una carica importante in vista della nuova stagione. Al mio paese, di 3000 abitanti, tutti mi hanno festeggiato. La medaglia? E’ rimasta in Brasile, da mia mamma. E’ giusto così, senza di lei non sarei mai arrivato a questi livelli”



PROSSIMA STAGIONE- “Abbiamo voglia di continuare a fare bene e portare l’Atalanta più in alto possibile. Sono sicuro che abbiamo tutto per fare una nuova stagione di grandissimo livello. Mi ricordo bene quando sono arrivato qui a Zingonia la prima volta: si puntava a restare in Serie A. Se guardo indietro mi emoziono. Ringrazio tutti per come mi hanno accolto qua a Bergamo, tifosi compresi. Siamo una famiglia bellissima…Ho tanta voglia di aiutare i miei compagni”.